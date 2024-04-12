“حجازي” أمام سهام النقد الاتحادية

وجه اتحاديون سهام النقد لمجموعة من لاعبي فريقهم عقب خسارتهم لنهائي السوبر السعودي أمام الهلال برباعية مقابل هدف، الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مبدين حسرتهم على الخسائر المتتالية التي مُني بها العميد من أمام الزعيم في الآونة الأخيرة.
وتنوعت الأحاديث حيال مستويات عدد من لاعبي الفريق، ولكن هذه المرة على غير العادة صب جام الغضب على المدافع أحمد حجازي نظير المستويات الفنية الأخيرة التي بات يقدمها مع الفريق وأسهمت في استقبال شباك الفريق للأهداف في المباريات التنافسية.
وانقسم العديد من الاتحاديين حيال بقاء أو رحيل المدافع حجازي، في الوقت الذي وجد آخرون أن استقطاب مدافع كبير بقيمته الفنية وعطائه هو الحل الأنسب لقيادة خط دفاع الفريق. وفق “سبورت 24”.
وتمكن الهلال من تحقيق كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه الكبير 4/1 على الاتحاد، الخميس، في الوقت الذي مثلت فيه الخسارة السادسة للاتحاديين في الموسم الرياضي.