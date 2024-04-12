تأثير خطير للأطعمة فائقة المعالجة على الجهاز التنفسي

كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الفائقة المعالجة (UPF)، مثل: اللحوم المصنعة، والدجاج المقلي، والمشروبات الغازية، يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
وأجرى فريق من جامعة أديلايد ومعهد جنوب أستراليا للبحوث الصحية والطبية (SAHMRI)، الدراسة على أكثر من 96 ألف مشارك يعيشون بأمريكا، في الفترة ما بين 1999 إلى 2018، حيث تم جمع البيانات وتحليل تأثير استهلاك الأغذية المصنعة بشكل كبير على مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين اتبعوا نظاماً غذائياً يتكون من أكثر من 40% من الأطعمة الفائقة المعالجة كان لديهم أعلى نسبة خطورة بـ26% للوفاة بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وارتفاع خطر الوفاة 10% بسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، بما في ذلك سرطان الرئة، والأمراض المزمنة الأخرى مثل التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة والربو.
وكان لدى المشاركين ارتفاع في مؤشر كتلة الجسم وزيادة خطر الإصابة بالسكري وانتفاخ الرئة وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن انخفاض جودة النظام الغذائي بشكل عام.
وتعد رقائق البطاطس، والبسكويت، واللحوم المصنعة، والدجاج المقلي، والمشروبات الغازية، والآيس كريم، من أبرز الأطعمة الفائقة المعالجة فهي مليئة بالمواد الحافظة والمواد المضافة التي تدخل مجرى الدم، وقد تسهم في الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة؛ ما يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الدراسة إلى أن الحد من تناول الأطعمة الفائقة المعالجة يمكن أن يحسن بشكل كبير من صحة الجهاز التنفسي ويقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.