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جديد المحليات > قفزة غير مسبوقة للذهب
12/04/2024   5:13 م

قفزة غير مسبوقة للذهب

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قفزت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، مدعومة بمشتريات بنوك مركزية، في حين لم تُفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 % إلى 2384.34 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2401.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 28.75 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021، وصعد البلاتين 0.7 %إلى 986.65 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1049.83 دولار. وفق “أخبار 24”.

قفزة غير مسبوقة للذهب

جديد المحليات
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