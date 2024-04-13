عيد تبوك.. ترفيه وفنون للكبار والصغار

على مدار يومين كان الإقبال كثيفاً على فعاليات العيد، بالحديقة المركزية، وفي جادة الأمير فهد بن سلطان بتبوك، حيث وصف مسؤول بالأمانة احتفالات هذا العام بالمختلفة عن الأعياد السابقة.
واختتمت الأمانة أمس، فعالياتها الاحتفالية بعيد الفطر المبارك 1445هـ، وجاءت الفعاليات متنوعة ما بين ترفيهية وثقافية وتراثية، مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، إذ أقيمت فعاليات عامة وأخرى للعائلات وغيرها للرجال والنساء والأطفال.
وتمثلت الفعاليات العامة، بمعايدة المصلين في جامع الوالدين من المواطنين والمقيمين، بتوزيع ما يزيد على 2000 هدية إضافة لتقديم الحلوى والقهوة السعودية، بمشاركة شخصيات كرتونية لاقت استحسان الأطفال وتفاعلهم.
كما أقامت الأمانة مهرجان “عيد تبوك ” بالحديقة المركزية بمدينة تبوك، بعناصر ترفيهية، جذبت الجميع للاستمتاع بها، ونالت رضا واستحسان الأسر الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة، خاصة العروض الفنية والفنون الشعبية، والمسرح، إضافة إلى عدد من الفقرات التي جسدت مظاهر احتفالات العيد بكل جمالية ومتعة.
وفي ثاني أيام العيد استكملت الأمانة فعالياتها العائلية بجادة الأمير فهد بن سلطان التاريخية، وضمت جملة من البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية، مثل العروض الفلكلورية، والحرف اليدوية، والعزف المنفرد، والمسرح، وفعاليات متنوعة وأركاناً مختلفة للأطفال والأسر. وفق “أخبار 24”.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة تبوك، يحيى الجراح، أن الأمانة سخّرت كافة طاقاتها في تنفيذ فعاليات العيد، بهدف توفير بيئة ترفيهية تليق بسكّان مدينة تبوك وزائريها والمقيمين فيها، حيث سعت الأمانة إلى رسم البهجة والفرح على محيا الجميع، وعملت على تحقيق التكامل فيما بينها وبين العديد من الجهات ذات العلاقة ليظهر عيد تبوك مختلفًا عن سائر الأعوام السابقة.