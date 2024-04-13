التوصل لعلاج يحد من اكتئاب ما بعد الولادة

توصلت دراسة حديثة، إلى أن إعطاء الأم بعد الإنجاب أحد مشتقات الكيتامين يُساهم في الحد من خطر إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.
وظهرت تلك النتائج بعد أجراء تجربة سريرية على مئات الأمهات اللواتي عانين أعراض الاكتئاب أثناء الحمل في الصين، حيث تم التيقن من فاعلية الإسكيتامين في هذا المجال رغم أنه شابه ثغرات عدة.
وأوضحت الدراسة وفقاً لمجلة “بريتيش ميديكال جورنال”، أن تناول الأمهات المصابات باكتئاب ما قبل الولادة جرعة واحدة منخفضة من الإسكيتامين بعد وقت قصير من حصول الإنجاب ومجموعة الثانية دواء وهمي، أدى إلى الحد بنسبة ثلاثة أرباع من نوبات الاكتئاب الكبرى خلال 42 يوماً بعد الولادة للمجموعة الاولى. وفق “أخبار 24”.
ولم تشمل الدراسة النساء اللواتي ظهرت أعراض الاكتئاب عليهن أثناء الحمل، كما استبعدت اللاتي كنّ يعانين أصلاً اضطرابات نفسية قبل الحمل، إضافة لظهور أعراض اكتئابيه خفيفة قبل الولادة.