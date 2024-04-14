3 طرق للتغلب على الشعور بالانشغال الدائم

يطلق مسمى “المجاعة الزمنية”، على الشعور بالانشغال الشديد، أو عدم وجود وقت للقيام بما تريد وتؤدي هذه الظاهرة إلى ضعف في أداء العمل والإرهاق، إضافة لكونها تضر بالصحة العقلية.
ويمكن أن يؤثر الشعور بالانشغال الشديد سلبًا على الدماغ والأداء العام، ووجدت الدراسات بحسب تقرير لـ”CNBC” الأميركية يوضح ابرز 3 طرق للتعامل مع هذا الشعور وهي، تحديد الوقت وذلك بتخصيص وقت للمهام واحترامه، واستخدم التقويم لتحديد أوقات العمل والاستراحة والاجتماعات. وفق “أخبار 24”.
وتقليل الانشغال بالنظر إلى قائمة المهام الخاصة بك واحدة تلو الأخرى وحذفها بعد إنجازها وترتيبها حسب الأهمية، وحذف غير المهم منها، إضافة للاحتفال بالقطع الصغيرة من الوقت “قصاصات الوقت” فعندما تتوفر دقائق فارغة غير متوقعة، استغلها بشكل إيجابي في الإنجاز.