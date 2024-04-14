“الخليج” يدعو لضبط النفس والحفاظ على “أمن العالم”

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية ضبط النفس سعياً للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط.
وأكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون يشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط.
وشدد “البديوي” على أهمية تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكداً ضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أهمية دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.