الاخفاقات تلاحق “العين” قبل مواجهة الهلال

استمر تراجع النتائج في نادي العين الإماراتي خلال مبارياته الماضية قبل مواجهة الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويحل الهلال ضيفًا على العين في ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف النهائي الآسيوي.
وواصل العين مسلسل اخفاقاته للمباراة الرابعة على التوالي دون التمكن من تحقيق الفوز، وهو ما دعا جماهير النادي للتعبير عن غضبها والمطالبة برحيل المدير الفني الأرجنتيني هرنان كريسبو.
وأعقب فوز العين على عجمان في الدوري الإماراتي في الخامس عشر من مارس الماضي، التعادل مع الشارقة ثم الخسارة مع كلباء في كأس رئيس الدولة وهزيمة جديدة أمام النصر في قمة الدوري الإماراتي، والتعادل مع الجزيرة مساء الخميس الماضي. وفق “سبورت 24”.
ويحتل العين المركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي بفارق 12 نقطة كاملة عن الوصل المتصدر.
وعلى النقيض تمامًا، يخوض الهخلال مواجهة الثلاثاء وهو منتشيًا بتتويجه بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي على يد الاتحاد، بالإضافة إلى اقترابه من التتويج بدوري روشن، حيث تفصله 9 نقاط فقط عن استعادة اللقب.