بونو وميندي.. سباق “الشباك النظيفة” في دوري روشن

استمر المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الهلال، في صدارة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم في دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 27.
ونجح بونو في الخروج بـ 14 مباراة في روشن هذا الموسم دون اهتزاز شباكه.
ويلاحق بونو على الصدارة، الدولي السنغالي ادوارد ميندي، حارس الأهلي، والذي يمتلك في جعبته 13 مباراة “كلين شيت”.
وكان الهلال قد تعاقد مع بونو في الصيف الماضي قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني، وكذلك الأهلي الذي استقطب ميندي من صفوف تشيلسي الإنجليزي. وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق الهلال في الجولة 28 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل، في مواجهة من نوع خاص بين الثنائي بونو وميندي.