الأهلي يبدأ الاعداد لـ”الكلاسيكو” ويتطلع للثأر

يبدأ فريق الأهلي غداً “الاحد” الاعداد لمواجهة نظيره الهلال في الكلاسيكو الذي سيجمع الفريقين الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك بعد الاجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لـ5 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واستغل الألماني ماتياس يايسله الاجازة بمتابعة مواجهة منافسه الهلال في كأس السوبر السعودي وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق لاستغلالها في المواجهة التي ستجمع فريقه بنظيره الأزرق في الجوهرة.
وينتظر ان تشهد عودة تدريبات فريق الأهلي الجماعية مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المنضمين لصفوف الأخضر الأولمبي، وذلك للوقوف على جاهزية لاعبيه البدنية والفنية عقب الاجازة وبدء الاعداد بشكل فعلي لمواجهة الكلاسيكو. وفق “سبورت 24”.
ويحتل الاهلي المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، وبفارق 25 نقطة خلف الهلال، المتصدر بـ77 نقطة.
وكان الأهلي خسر مواجهة الدور الأول من الهلال بـ3/1، ويطمح للثأر من خسارته في موقعة الجمعة المقبلة.