“العمري” يشعل تدريبات النصر قبل مواجهة الفيحاء

اشعلت عودة عبدالاله العمري، تحضيرات فريق النصر لعودة المنافسات الرياضية بعد التوقف، بعد أن أبدى جاهزية فنية وبدنية جيدة خلال مشاركته التدريبات الجماعية للفريق عقب تعافيه من تمزق في عضلة السمانة التي لحقت به امام العين الاماراتي في 11 مارس (آذار) الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وشهدت تدريب النصر استعانة البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر بعدد من الأسماء الشابة لدراسة إمكانية الاستعانة بهم في الاستحقاقات التي تنظر الفريق في الفترة المقبلة.
بينما واصل الثنائي سامي النجعي ووليد عبدالله برنامجهما العلاجي داخل عيادة النادي من الإصابة التي تعرض لها الأول والتي شخصت بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، خلال مواجهة الفريق امام ضمك في الجولة الـ24 للدوري، بينما أظهرت الفحوصات تعرض الثاني لتمزق في العضلة الأمامية في مواجهة الحزم في الجولة الـ22 للدوري. وفق “سبورت 24”.
ويواجه النصر نظيره الفيحاء لحساب الجولة الـ28 للدوري السعودي للمحترفين، الجمعة على ملعب الأول بارك، حيث يتطلع الفريق للإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بـ65 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال.