“الخدمات الأرضية” تجدد عقدها مع طيران ناس

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع تجديد العقد مع شركة طيران ناس، وتقوم الشركة بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات شركة طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.
وأوضحت في بيان على “تداول” أن قيمة العقد تبلغ ملياري ريال، ويستمر لمدة خمس سنوات، منوهة بأن الأثر المالي يتمثل في استدامة إيراداتها خلال فترة العقد.
وأشارت “الخدمات الأرضية” إلى أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
يذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تأسست أولًا تحت مظلة الخطوط الجوية العربية السعودية، قبل أن تندمج مع الشركة الوطنية لخدمات المناولة وشركة العطار للمناولة الأرضية للعمل على تحقيق هدف مشترك؛ وهو تقديم خدمات أرضية للركاب تتوافق مع أعلى معايير الجودة والفعالية والاحترافية. وفق “أخبار 24”.