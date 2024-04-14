“تاسي” يتراجع بـ0.3% عند 12667 نقطة

أغلق مؤشر السوق جلسة اليوم “الأحد” على تراجع بنسبة 0.3 % عند 12667 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار ريال.
وشهدت التعاملات اليوم في السوق السعودي الذي يعود عقب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ارتفعا في سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 30.60 ريال فيما سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1 % عند 83.30 ريال.
وتصدر سهم سبكيم العالمية، تراجعات اليوم بنسبة 5 % عند 34.35 ريال، وهبط سهم الأهلي السعودي، بنسبة 3 % عند 39.85 ريال، فيما أنهت أسهم سابك، ومصرف الإنماء، والأول، وبنك الرياض، والعربي الوطني، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %. وفق “أخبار 24”.
فيما تصدر سهم عذيب للاتصالات، ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 110.20 ريال، وارتفع سهم الخدمات الأرضية، بأكثر من 5 % عند 51.50 ريال، بعد إعلان الشركة تمديد عقد مع طيران ناس بقيمة 2 مليار ريال.