جيسوس ينهي “مخططه التكتيكي” للإطاحة بالعين

حرص البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي خلال الحصة التدريبية اليوم (الأحد) على رسم المنهجية التكتيكية التي سيدخل بها مواجهته أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث وجه لاعبي الفريق لعدد من نقاط الضعف بالفريق المنافس وطالبهم باستغلالها إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية للاستفادة منها في المباراة لتحقيق الفوز.
وحزم لاعبو الهلال عقب المران حقائبهم نحو مدينة العين الإماراتية تأهباً لمواجهة ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، الثلاثاء، بعدما فضل المدرب جيسوس إجراء الحصة التدريبية الأخيرة للفريق على ملعب هزاع بن زايد بمدين العين الإماراتية، بينما سيؤدي الفريق المنافس الملقب بالبنفسجي تدريبه على ملعب خليفة بن زايد. وفق “سبورت 24”.
ويعقد البرتغالي جيسوس مع أحد لاعبي الهلال، إلى جانب الأرجنتيني هيرنان كريسبو مع أحد لاعبي العين، الاثنين في قاعة المؤتمرات في ملعب خليفة بن زايد، للحديث عن الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة،
كما تقرر تنظيم الاجتماع التنسيقي للمباراة ظهرًا في قاعة الاجتماعات الملحقة بملعب خليفة بن زايد.