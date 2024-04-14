الهلال يفقد خدمات الدوسري.. و”ميتروفيتش” يقترب من العودة

يفتقد فريق الهلال خدمات لاعبه الشاب ناصر الدوسري بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته في عضلة الفخذ، وهو الأمر الذي يتطلب دخول اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
كما سيفتقد الهلال في مواجهة العين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الذي يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في بلاده إثر الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ في مواجهة الشباب لحساب الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وأسهمت في غياب اللاعب عن المشاركة في مواجهات الفريق الماضية منذ 30 مارس “آذار” الماضي.
بينما اقترب ميتروفيتش من تجاوز مرحلة الإصابة، حيث ينتظر أن يبدأ في المشاركة التدريجية في تدريبات الفريق منتصف الأسبوع المقبل.
في حين واصل النجم البرازيلي نيمار برنامجه العلاجي والتأهيلي في النادي تحت إشراف المعد البدني البرازيلي ريكاردو روزا من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد نظيره الأوروغواياني في أكتوبر الماضي.
كما واصل حبيب الوطيان، حارس المرمى، أداء البرنامج التأهيلي، عقب جراحة الرباط الصليبي وتنظيف غضروف الركبة، التي خضع لها الشهر الماضي. وفق “سبورت 24”.
بينما تنتظر الهلال مواجهة من العيار الثقيل أمام العين الإماراتي، الثلاثاء، الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الإمارات قبل العودة إلى معقل النادي للتحضير لمواجهة الأهلي في الدوري، الجمعة المقبل.