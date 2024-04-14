6 ملايين طالب يعودون لمقاعد الدراسة غداً

يعود غداً الاثنين أكثر 6 ملايين طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، إلى مقاعد الدراسة، لاستكمال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، إلى عودة أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة بمدارس منطقة الرياض، وسيبدأ الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس الساعة 6:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً.
وأوضح أن إدارة تعليم الرياض أطلقت حملة توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي ، تحت شعار ” لانضباطك .. أثر “، مشيرا إلى دور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع الأبناء وتحفيزهم على الالتزام والانضباط الحضوري، وأهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة.
ولفت الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هــ تركز على فترات الدراسة ما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلبة ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور. وفق “أخبار 24”.
من جهتها أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن بدء تطبيق الدوام الصيفي غدًا الاثنين في كافة المراحل الدراسية، موضحة أن موعد الدوام الصيفي سيكون حسب التالي: يكون الاصطفاف الصباحي الساعة (6:45) وبداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحاً، وفي المدارس المسائية سيكون الاصطفاف 12:45 ظهرا والحصة الأولى 1:00 طهرا.