المملكة تناقش الاقتصاد العالمي باجتماع دولي

تبحث المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م، وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به.
وتناقش برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق للتعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء والدعم المالي للدول المحتاجة.
وسيعقد الاجتماع في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 15-20 أبريل 2024م، بمشاركة وفد سعودي يرأسه الجدعان، يضم محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن الخلف، وعددا من المسؤولين في الشأن الاقتصادي السعودي.
ويشارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، حيث سيناقش الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية، وطرق تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وسيقوم الوزير بالمشاركة في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي لمناقشة مستجدات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها مجموعة البنك الدولي. وفق “أخبار 24”.
وتعد اجتماعات الربيع منصة تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة بما في ذلك الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية.