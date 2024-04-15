“رافد” تدعو لسرعة التسجيل بالنقل المدرسي

دعت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد”، أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مُبكرًا في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1446هـ عبر نظام نور الوزاري قبل إغلاق التسجيل في 10 يونيو 2024م، مشددةً على محدودية السعة المقعدية لحافلات النقل المدرسي.
وأوضحت الشركة وهي الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، أن سبب فتح التسجيل المبكر يأتي في إطار التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين والتي ستسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول.
وأضافت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.
وأشارت إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علمًا بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء أو التواصل عبر البريد الإلكتروني أو عبر حساب الشركة على منصة إكس.