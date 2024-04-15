الإيجارات تقود التضخم لـ1.6% بمارس

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة بلغ 1.6% خلال مارس الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم.
وأرجعت الهيئة هذه النسبة إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%، بالإضافة إلى أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
وأوضحت الهيئة أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023.
وأبانت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 10.5% في شهر مارس 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثراً كبيراً في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة البالغ 21%.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%. وفق “أخبار 24”.
في حين سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاًعا بلغت نسبته 0.7%، متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.1%، أما قسم التعليم فسجل ارتفاًعا بـنسبة 1.2%، متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8%، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3% .
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.8% خلال شهر مارس 2024مقارنةً بنظيره من عام 2023.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، في ظل انخفاض أسعار كل من باب الخامات والمعادن بنسبة 2.2%، وأسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.6%.