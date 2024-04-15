ارتفاع أسعار العقارات 0.6% في الربع الأول

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2024م، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.2%، بينما انخفضت أسعار كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5%، وعقارات القطاع الزراعي بنسبة0.1% .
وكان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات، إذ ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8% وفي حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 2.3% والبيوت بنسبة 1.6%.
من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5% متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5 %، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1% في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الأول 2024م، ولم تسجل أي تغير يذكر. بينما سجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.
كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2023). وقد تأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%. ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.7% وفي المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة %0.2 والفلل بنسبة 0.4%، والبيوت بنسبة 1.0% في حين سجلت أسعار القطاع التجاري استقرارا ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة %0.3. وفق “أخبار 24”.
في حين استقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر بالربع الأول 2024 ، من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الأول 2024م.