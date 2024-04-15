“سامسونج” تزيح “أبل” عن عرش صناعة الهواتف

كشفت بيانات شركة “آي.دي.سي” للأبحاث، أن شركة “سامسونج” اقتنصت حصة سوقية من الهواتف الذكية تبلغ 20.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتزيح بذلك منافستها “أبل” من على عرش صناعة الهواتف.
وأوضحت “آي.دي.سي” أن شحنات الهواتف الذكية من “أبل” انخفضت بنحو 10% في الربع الأول من 2024 بضغط من منافسة شديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، مشيرة إلى ارتفاع شحنات الهواتف الذكية عالميا بنسبة 7.8% لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي.
ووفق البيانات ذاتها، يأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة لهاتف آيفون بعد أدائها القوي في الربع الأخير من العام الماضي، عندما تفوقت على سامسونج لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم، لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3% مع اكتساب علامات تجارية صينية مثل هواوي حصة في السوق. وفق “أخبار 24”.
وشحنت سامسونج، التي أطلقت في بداية العام أحدث سلسلة وهي “جلاكسي إس24″، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة، فيما شحنت “آبل” 50.1 مليون جهاز آيفون في الربع الأول انخفاضا من 55.4 مليون هاتف شحنتهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت “آي.دي.سي” إلى أن شاومي، وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، احتلت المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.