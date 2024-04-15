عودة المدارس بأجواء احتفالية

انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمقاعد الدراسة، اليوم (الإثنين)، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مستكملين الفصل الدراسي الثالث.
وهيأت إدارات التعليم المدارس بمنظومة متكاملة من الأنشطة والخدمات، من أجل تحقيق بيئة تعليمية حافلة بالنجاح والتفوق، وأهابت بالطلاب وأولياء الأمور الحرص على الانضباط المدرسي.
وفي منطقة مكة المكرمة، بدأ اليوم تطبيق الدوام الصيفي في كافة المراحل الدراسية، على النحو التالي: الاصطفاف الصباحي يكون الساعة (6:45) وبداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحاً، وفي المدارس المسائية يكون الاصطفاف 12:45 ظهرا والحصة الأولى 1:00 ظهراً.
وصرّح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة انتظموا بمدارس منطقة الرياض اليوم، حيث بدأ الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس الساعة 6:15 صباحاً، فيما بدأت الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً.
واستقبلت مدارس تعليم المنطقة الشرقية، اليوم، نصف مليون طالب وطالبة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر ممثلين لمراحل التعليم العام في مدن ومحافظات المنطقة، وسط أجواء تسودها الجدية والتفاؤل.
بدورها استقبلت مدارس جدة صباح اليوم، طلابها وطالباتها بفعاليات احتفائية خاصة بعيد الفطر المبارك، شملت كلمات ترحيبية في إذاعة الاصطفاف الصباحي وتبادل التهنئة مع المعلمين والمعلمات، وتوزيع الهدايا والحلويات. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، رحب المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني بعودة الطلاب والطالبات، مؤكدا مواصلة الجهود نحو الوصول بالتعليم في المنطقة إلى المستوى المأمول الذي يؤهله ليكون الفاعل الأساس والمحرك الأول للتحول الوطني المراد؛ في ظل ما يقدم له من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.