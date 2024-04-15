15 % زيادة مستفيدي “سكني”

كشف برنامج سكني عن استفادة 32.3 ألف أسرة من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل استفادة 27.9 ألف أسرة.
وأضاف أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول بلغ 25.3 ألف أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر مارس الماضي 12.1 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 9.3 ألف أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية، إذ يقدم البرنامج عدداً من باقات الدعم لتسهيل تملك المسكن الأول، عبر دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال من خلال الشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.
وتمنح هذه الباقات حلولاً مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” و”البناء الذاتي”، حيث يأتي ذلك تأكيداً من البرنامج على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم. وفق “أخبار 24”.
ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، والتمويل الإلكتروني و”السوق العقارية”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
يُذكر أن “سكني” أعلن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98.4 ألف أسرة.