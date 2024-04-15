الضباب رونق الطبيعة بجبال الباحة

اجتذبت الأجواء الضبابية الممزوجة برذاذ في جبال السراة بمنطقة الباحة، آلاف المتنزهين، الذين حرصوا على الاستمتاع بهذه الأجواء في أحضان الجبال والطبيعة.
وأدت ظاهرة “السحب المنخفضة”، إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية على المنطقة، مع انخفاض درجات الحرارة ومستوى الرؤية، وانعدامها تمامًا في بعض المواقع نتيجة كثافة الضباب.
وغطى الضباب قمم جبال السراة، حيث رسم أجمل الأشكال الطبيعية التي بدورها حفزت العديد من أهالي المنطقة للخروج للمتنزهات الطبيعية والاستمتاع بها برفقة العائلة والأقارب والأصدقاء.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية غزيرة على مناطق عدة في المملكة، من بينها الرياض والشرقية والباحة والجوف وعسير وغيرها، قد تؤدي إلى جريان للسيول، وذلك خلال الفترة من (الأحد) إلى (الأربعاء).