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رياضة > “الشهري”: هدفنا الحفاظ على لقب “كأس آسيا”
15/04/2024   7:33 م

“الشهري”: هدفنا الحفاظ على لقب “كأس آسيا”

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قال المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاما سعد الشهري، إن لاعبي الأخضر هدفهم المحافظة على لقب بطولة كأس آسيا، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأضاف الشهري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة طاجيكستان، أنه سعيد بالحضور للمرة الثالثة في بطولة كأس آسيا.

وأكد، أن الجيل الحالي من اللاعبين الموجودين في أخضر تحت 23 عاما مختلف عن السابق، مشيرًا إلى أنهم قادرون على المحافظة على اللقب والتأهل إلى أولمبياد باريس. وفق “سبورت 24”.

ويواجه الأخضر نظيره منتخب طاجيكستان، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي يوجد معهما فيها العراق وتايلاند.

“الشهري”: هدفنا الحفاظ على لقب “كأس آسيا”

رياضة
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