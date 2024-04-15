لاعب العين: ندرك أن مواجهة “الهلال” لن تكون سهلة

أكد لاعب العين الإماراتي بندر الأحبابي، أنهم يرحبون بالأشقاء من نادي الهلال في وطنهم الإمارات، مشيرا إلى أنهم يدركون جيداً أن المهمة لن تكون سهلة غير أنهم عازمون على تحقيق طموحاتهم وإسعاد الجماهير.
ويحل الهلال ضيفا على نظيره العين الإماراتي، مساء غد الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بملعب هزاع بن زايد.
وقال الأحبابي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن عتب جمهور العين نابع من حبهم وتقديرهم ومعرفتهم بقدرات وإمكانات ناديهم. وفق “سبورت 24”.
وأضاف أن المباريات في التحديات الكبيرة تعتبر استثنائية ومعدل التركيز فيها دائماً ما يكون عالياً في ظل اهتمام ودعم رئاسة النادي والمساندة الجماهيرية القوية كما حدث في كأس العالم للأندية.