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رياضة > “كريسبو”: نحترم طموحات الهلال لكن نثق في قدراتنا
15/04/2024   7:33 م

“كريسبو”: نحترم طموحات الهلال لكن نثق في قدراتنا

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24

أكد المدير الفني لفريق العين الإماراتي، هيرنان كريسبو، أن فريقه قوي، مشيرا إلى أنهم يحترمون طموحات فريق الهلال الذي لم يتعرض لأي هزيمة منذ فترة طويلة.

ويحل الهلال ضيفا على نظيره العين الإماراتي، مساء غد الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الهلال، إنهم يثقون في قدرتهم على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أنهم فخورون بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا ويعرفون جيداً منافسهم بلغة الأرقام.

واوضح أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة بالواقعية وإذا اعتبر البعض الأمور مفاجأة إلا أنه الواقع ولديهم هدف واضح وسيعملون على تحقيقه. وفق “سبورت 24”.

“كريسبو”: نحترم طموحات الهلال لكن نثق في قدراتنا

رياضة
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