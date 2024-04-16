“القوات الجوية” تشارك بتمرين “علم الصحراء”

تشارك القوات الجوية، الأسبوع المقبل، في التمرين الجوي المختلط “علم الصحراء”، والذي يُنفذ في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة في دولة الإمارات، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ووقف قائد القوات الجویة الفریق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، على استعدادات المجموعة المشاركة في التمرین، قبل مغادرتها قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، واستمع إلى إيجاز عن التحضيرات للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.
وتشارك القوات في التمرين بمنظومة “ف – 15 إس أي” بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، بهدف تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع القوات المشارِكة.
وفق “أخبار 24”.