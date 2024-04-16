المرور يُحذر من انزلاق المركبة خلال الأمطار

حذرت الإدارة العامة للمرور، من مخاطر انزلاق المركبات خلال هطول الأمطار، تزامناً مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدة مناطق بينها الرياض والشرقية والقصيم.
ودعت إلى الحذر من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار؛ لأن الإطار عندما يتحرك يقلّ تماسُكه وثباته مع زيادة السرعة.
وأشارت إلى أن معدل تواصل الإطارات بالطريق في السرعة المنخفضة يكون مباشراً، ومعدل تواصلها مع السرعات المتوسطة بسيطاً، كما أن معدل التواصل مع السرعات العالية يكون شِبه معدوم.
وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (الاثنين)، مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقط حبات البَرَد والسيول، فيما قد يمتد منخفض المطير الذي ضرب أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان إلى المنطقة.وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه إلى استمرار هطول أمطار غزيرة على مناطق جازان وعسير والباحة وشرق المنطقة الشرقية وأجزاء من حائل والجوف، متوقعاً أن تصل الأمطار الأسبوعية التراكمية إلى نحو 25 ملم على بعض المناطق.