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16/04/2024   8:58 ص

معالجات من “إنتل” لتعزيز حلول الذكاء

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قدمت شركة “إنتل”، معالجات جديدة مُحسنة للذكاء الاصطناعي بهدف خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والسيارات والدفاع والفضاء.

وتعزز المعالجات الجديدة التي تتضمن معالجة الرسوم المصممة، الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع اتخاذ قرارات أكثر ذكاء وسرعة، بالإضافة إلى حلول مرنة تساعد العملاء على حل تحدياتهم.

وتشمل مزايا التحديثات، تحسين أداء الذكاء الاصطناعي والحوسبة البصرية ومعالجة الوسائط، واستهلاك طاقة أقل وكفاءة عليا، إلى جانب مرونة كبرى للمطورين في خيارات متنوعة من المعالجات ووحدات معالجة الرسوم.وفق “أخبار 24”.

وجاء في قائمة التحسينات، معالجات Core Ultra لحوسبة الحافة ومعالجات إنتل Core لحوسبة الحافة، ومعالجات Atom من سلسلتي ” x7000Cو x7000RE “.

معالجات من “إنتل” لتعزيز حلول الذكاء

مال وأعمال
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