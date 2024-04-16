شلالات تنومة.. قصة ترسم لوحات طبيعية

ينجذب عشاق الطبيعة البكر، لشلالات محافظة تنومة، والتي رسمت مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال الأيام الماضية، لوحة طبيعية جميلة لهواة تصوير المناظر الخلابة.
وحرص المهتمون بالتصوير على التقاط المناظر البديعة للشلالات، منتهزين فرصة حضورهم وسط أجواء من الجمال الخلاب، وسماء ملبدة بالغيوم، وأشعة قوس قزح بألوانه الساحرة.
ووثقت عدسات المصورين انسياب وتدفق الشلالات الصخرية في العديد من المواقع، خاصة قرية الدهناء وجبال منعاء، في مشاهد بانورامية تسر بجمالها وصفاء وعذوبة مياهها.
بينما اهتم آخرون من السياح والزوار والمتنزهين برصد أطراف الأودية وجريان السيول المندفعة من قمم الجبال عبر تلك الشلالات، والتي شكلت مع مناظر المسطحات الخضراء والغابات ومزارع المدرجات التي اكتست باللون الأخضر، لوحات طبيعية جميلة.وفق “أخبار 24”.
وفاضت سدود تلك الأودية بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تنومة، ما جعل المتنزهين يستمتعون بمشاهدها الأخاذة وبرائحة النباتات العطرية، مثل الياسمين، والنعناع، والريحان، وإكليل الجبل، والشيح، والبعيثران في الحقول والجبال والأودية.