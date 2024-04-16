الأخضر تحت 23 يستهل حُلم “باريس” بمواجهة طاجيكستان

بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، اختتم المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الإثنين تحضيراته لافتتاحية مبارياته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويواجه “الأخضر” منتخب طاجيكستان في تمام التاسعة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لتمارين على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة “الثالثة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، وإلى جانبه منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.
و تشهد العاصمة القطرية الدوحة تنافس 16 منتخباً من جميع أنحاء القارة على لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والتي انطلقت فعالياتها اليومالاثنين وتستمر حتى 3 مايو والتي ستعلن أيضا الوصول المباشر لثلاثة منتخبات لأولمبياد باريس 2024 .
وستكون المقاعد الخاصة بأولمبياد باريس 2024 مُتاحة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مع فرصة إضافية للمنتخب صاحب المركز الرابع من خلال خوضه الملحق أمام منتخب غينيا ممثل أفريقيا يوم 9 مايو المقبل في باريس. وفق “سبورت 24”.
ويتطلع الأخضر الاولمبي للحفاظ على لقبه في والتأهل للأولمبياد للمرة الثانية على التوالي .
وكان المنتخب الوطني الأولمبي هو أول منتخب في تاريخ هذه البطولة يرفع الكأس دون أن تهتز شباكه في نسخة 2022.