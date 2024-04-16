عودة “فيرمينو” و ماكسيمان لتدريبات الأهلي قبل “الكلاسيكو”

عاد الثنائي روبرتو فيرمينو و الفرنسي سانت الآن ماكسيمان، لتدريبات الأهلي الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال في دوري روشن.
وكان الثنائي قد غاب عن تدريبات الأهلي أمس الأحد بعد الحصل على إجازة قصيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال في ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، مساء الجمعة المقبل، في الجولة 28 من دوري روشن.
ويُعول الألماني ماتياس يايسله، على الثنائي فيرمينو وماكسيمان في التشكيلة الأساسية للأهلي في الكلاسيكو أمام الهلال. وفق “سبورت 24”.
وكانت تذاكر مباراة الأهلي والهلال قد نفذت اليوم الإثنين بعد ساعتين فقط من طرحها للجماهير.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة.