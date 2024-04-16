لوحة “ع 1” بـ7.2 مليون ريال

انطلق اليوم الثلاثاء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “أبشر” بلوحات مميزة وفئات من حرف وحرفين ورقم ورقمين.
وسجلت لوحة “ع1” مزاداً بـ 7.2 مليون ريال، فيما سجلت “ل و800 ” مبلغ 105 آلاف ريال، ووصلت لوحة “م 33” إلى 1.5 مليون ريال.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدّد لانتهاء المزاد، سيتم تمديد المزاد تلقائياً، وذلك بحسب ما أفصح عنه المرور.
وتمكّن منصة أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
وفق “أخبار 24”.