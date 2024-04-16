42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 42 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 278 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 11 منطقة بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 أبريل الجاري.
وأوضح المركز أن المزادات ستقام بواقع 10 في منطقة الرياض لعرض 66 فرصة عقارية متنوعة، و 9 بمنطقة مكة المكرمة لعرض 70 فرصة عقارية، ومزادًا بمنطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 7 فرص عقارية، و50 عقارًا بالمنطقة الشرقية في 8 مزادات.
وأضاف أنه سيتم طرح 27 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد بمنطقة الجوف لعرض 12 عقارًا، ومزادين في منطقة حائل يُعرض فيهما 6 عقارات ومزادين في منطقة عسير يعرض من خلالهما 16 فرصة عقارية، ومزادين لعرض 13 عقارًا بمنطقة تبوك، ومزاد واحد في كل من منطقة جازان لعرض 5 عقارات ومنطقة الباحة لعرض 6 عقارات.
يُذكر أن “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.