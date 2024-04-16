7 علامات تنذر بسرطان القولون والمستقيم

كشف تجمع المدينة المنورة الصحي، عن 7 أعراض أولية أو علامات مبدئية تنذر بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم، من بينها حدوث نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز.
وأوضح التجمع أن من بين تلك العلامات أيضا، حدوث اضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة، بالإضافة إلى الوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة، وكذلك الشعور بعدم إفراغ البطن بشكل كامل عند التبرز.
ومن بين تلك الأعراض، وفق التجمع، فقر الدم الشديد غير المعروف سببه، ونقص الوزن غير المعروف سببه، وتغير في الإخراج إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين. وفق “أخبار 24”.
ونصح تجمع المدينة الصحي بالكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، لأن ذلك يسهل رحلة العلاج ويحقق نتائج إيجابية بشكل أكبر.