منتدى دولي بالمدينة لتطوير رحلة العمرة والزيارة

ينطلق منتدى العمرة والزيارة، (الاثنين) المقبل، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، والذي يجمع بين صناع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف القطاعات المتعلقة بالعمرة والزيارة، بالإضافة إلى أبرز المؤسسات والهيئات والشركات الفاعلة من داخل المملكة وخارجها.
ويهدف المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، وبالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، والخبراء والمبتكرين من مختلف المجالات، وستتناول جلسات النقاش وورش العمل فرص تطوير قطاع العمرة والزيارة، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، واستعراض المشاريع والخدمات والمنتجات المبتكرة التي تُساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.
وسيُتيح المنتدى أيضًا فرصة لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تُساهم في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن، كما ستُعلن وزارة الحج والعمرة خلال المنتدى فرصا جديدة ونطاقات عمل مستحدثة، وتوقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات لتجويد الخدمة وتيسير رحلة قاصدي مكة المكرمة، والمدينة المنورة والمواقع التاريخية والأثرية.
ويُعد منتدى العمرة والزيارة منصة عالمية تسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، من خلال خلق رحلة إيمانية وتجربة استضافة بمعايير عالمية، وتخليد الذكرى في أذهان وقلوب ضيوف الرحمن من أصقاع العالم.