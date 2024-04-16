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رياضة > اتجاه لتأجيل كلاسيكو “الأهلي والهلال”
16/04/2024   2:31 م

اتجاه لتأجيل كلاسيكو “الأهلي والهلال”

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تدرس إدارة عمليات المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إعادة النظر في طلب الهلال تأجيل مواجهة الفريق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 24 ساعة، وذلك في أعقاب تأجيل مباراة العين والهلال الآسيوية.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة عمليات المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها خلال الساعات حال اعتماده.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل لقاء الهلال والعين في دوري أبطال آسيا إلى مساء الغد عند السابعة مساءً بتوقيت مكة، وذلك نظرًا للأحوال الجوية وتقلبات الطقس في الإمارات. وفق “سبورت 24”.

وكان من المقرر أن يواجه الهلال مضيفه العين الإماراتي، اليوم في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لملعب الشيخ هزاع.

اتجاه لتأجيل كلاسيكو “الأهلي والهلال”

رياضة
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