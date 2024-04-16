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رياضة > تأجيل لقاء الهلال والعين
16/04/2024   2:31 م

تأجيل لقاء الهلال والعين

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل لقاء الهلال والعين في دوري أبطال آسيا إلى مساء الغد عند السابعة مساءً بتوقيت مكة، وذلك نظرًا للأحوال الجوية وتقلبات الطقس في الإمارات.

وكان من المقرر أن يواجه الهلال مضيفه العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لملعب الشيخ هزاع.

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي الآسيوي بعد الفوز على الاتحاد في دور الثمانية ذهابًا إيابًا، فيما تأهل العين الإماراتي إلى نصف النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب النصر بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب. وفق “سبورت 24”.

والتقى الهلال والعين الإماراتي، في 13 مواجهة، فاز الهلال في 6 وخسر 6 مواجهات بنسبة فوز 50%، فيما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل في مباراة وحيدة.

تأجيل لقاء الهلال والعين

رياضة
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