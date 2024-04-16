61 مليون مسافر دولي عبر مطارات المملكة بـ2023

حققت المملكة نموًا قياسيًا من حيث أعداد المسافرين والرحلات الجوية الدولية خلال العام 2023؛ إذ بلغت نحو 61 مليون مسافر، كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير لها، أن حركة النقل الجوي حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث المسافرين، الذين بلغ عددهم قرابة 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، بنسبة نمو بلغت 26 % مقارنة بعام 2022م، وأكثر من 8 % مقارنة بالعام 2019م؛ مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا.
وأضافت الهيئة أن حركة النقل الجوي في المملكة سجلت خلال عام 2023، 815 ألف رحلة عبر مطارات المملكة خلال العام 2023، بزيادة 16 % مقارنة بعام 2022.
وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات بمعدل 30 رحلة في الساعة، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة، ووصل معدل الرحلات في مطار الملك فهد الدولي الذي جاء ثالثًا إلى 11 رحلة في الساعة. وفق “أخبار 24”.
كما سجلت الرحلات الداخلية خلال العام 2023م ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية؛ إذ بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.
وشهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية خلال العام 2023م نموًا تجاوزت نسبته 7 % بإجمالي بلغ نحو 918 ألف طن مقارنة بـ 854 ألف طن عام 2022م.