“النفط” يتراجع جراء ضعف الطلب

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة (الأربعاء)، وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين ما قد يؤدي إلى ضعف الطلب.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 89.16 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 85.26 دولار للبرميل.
ويأتي تراجع أسعار النفط، بعدما ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.
يذكر أنه في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات شهر مارس الماضي، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر في الزخم العام. وفق “أخبار 24”.
وفي الوقت نفسه، استبعد محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إلى فرض عقوبات أمريكية شديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القلق من رفع أسعار النفط وإثارة غضب الصين.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون.