الإقرارات الضريبية للشركات الأجنبية قبل 29 أبريل

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت، وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية هو 29 أبريل 2024م، وذلك عن العام المالي الماضي 2023م.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة 60 من نظام ضريبة الدخل للشركات الأجنبية والمتضمنة “وجوب تقديم الإقرار الضريبي خلال مئة وعشرين يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار”، ووفقًا لنص المادة 17 للائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بأنه على كل مكلف تقديم الإقرار ومرفقاته وأداء الزكاة وفق النماذج وإجراءات الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (120) يومًا من نهاية العام الزكوي، وإذا صادف آخر هذه المدة عطلة رسمية، امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.
وحثت الهيئة المنشآت المستهدفة على المسارعة في تقديم إقراراتها عن العام المالي الماضي في الموعد المحدد وذلك عبر الموقع الإلكتروني كما دعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، على مدار 24 ساعة، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. وفق “أخبار 24”.