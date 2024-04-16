“تاسي” يتراجع 1.6% بتداولات 10.2 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق جلسة (الثلاثاء) على تراجع بنسبة 1.6% ليغلق عند 12500 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.2 مليار ريال.
وأنهت أسهم المتقدمة، وعلم، ومجموعة تداول، وتكافل الراجحي، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تتراوح بين 4 و5%.
فيما تراجع سهم مصرف الراجحي بمقدار 3% عند 80.40 ريال، وأرامكو عند 29.90 ريال بمقدار 1%، كما أغلق سهم الجوف على تراجع بنحو 3%، عند 53.40 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية، وهبط سهم إكسترا، بنسبة 4% عند 98.90 ريال. وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2024 إلى 93.9 مليون ريال وبنسبة 11 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
في المقابل، تصدر سهم البحر الأحمر، ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 33 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.1 مليون سهم.