صندوق النقد: نمو الاقتصاد السعودي 6%

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.5%، ليصل إلى 6 % خلال عام 2025، وذلك من 5.5 % كان قد توقعها في يناير الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن الصندوق، أنه من المتوقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6 % خلال العام الجاري 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر يناير الماضي البالغة 2.7 % بنسبة انخفاض بلغت 0.1 %.
وأضاف أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.
بدوره توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.5% خلال العام الجاري بعد انكماشه في العام 2023، على أن يتسارع هذا النمو ليصل إلى 5.9% في 2025.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن المملكة ستكون الأكثر نموًا بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2025، متفوقةً على الإمارات صاحبة المركز الثاني بـ4.1%، والبحرين التي تأتي ثالثًا بـ3.3%.
ويوضح التقرير أن قطر ستحقق نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، تليها الكويت بـ 3.1%، وأخيرًا سلطنة عُمان بنمو قدره 1.5%.
كما توقع التقرير ارتفاع معدل النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بشكل عام إلى 2.8% في 2024، ثم الوصول إلى 4.7% في عام 2025. وفق “أخبار 24”.
وعزا البنك الدولي هذا النمو إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لتخفيض حصص الإنتاج، بالإضافة إلى النمو الكبير في القطاع غير النفطي.