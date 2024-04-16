انخفاض الإنفاق بالعيد 31%

أنفق سكان المملكة ما يزيد على 11.3 مليار ريال من خلال 179.2 مليون عملية بنقاط البيع، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري، وهي الفترة التي شملت عطلة عيد الفطر المبارك، لينخفض الإنفاق خلال الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه بنسبة 31.4 % حينما سجل 16.5 مليار ريال.
وأفادت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بتربع المطاعم والمقاهي على قائمة أوجه الإنفاق خلال هذه الفترة، بأكثر من 2.1 مليار ريال، لترتفع بنسبة 17.3 % مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، تليها الأطعمة والمشروبات بـ 1.7 مليار ريال، كما تم إنفاق 1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و1.1 مليار ريال على الملابس والأحذية.
فيما أنفق المستهلكون 119.4 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و4.7 مليون على التعليم، و118.3 مليون على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و789.7 مليون على محطات الوقود، كما تم إنفاق 516.8 مليون ريال على الصحة، و197 مليوناً على الأثاث، و328.6 مليون على الفنادق، وأكثر من 53 مليون ريال على المنافع العامة.
وبلغ حجم الإنفاق على المجوهرات 375.9 مليون ريال، والترفيه والثقافة 311.4 مليون، والاتصالات 74.9 مليون، و315.4 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 1.7 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى. وفق “أخبار 24”.