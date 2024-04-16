ميتروفيتش يتصدر قائمة مميزة في “دوري روشن”

يتصدر الصربي الكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الهلال، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً من الكرات الرأسية في دوري روشن السعودي بالموسم الجاري.
وكشف حساب دوري روشن عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أن الهلال هو أكثر الأندية تسجيلاً من الضربات الرأسية بالمسابقة هذا الموسم، برصيد 15 هدفًا، سجل جميعهم الصربي ميتروفيتش.
وجاء النصر ثانيًا من حيث أهداف الرأسيات بالرقم 14، ثم الأهلي ثالثًا بـ 13 هدفًا.
وكان ميتروفيتش، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي روشن خلف المتصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر، قد أبعدته الإصابة عن مباريات الهلال الماضية. وفق “سبورت 24”.