“إكس” تخطط لرسوم على المُستخدمين الجدد

تخطط منصة “إكس” لفرض رسوم سنوية على المُستخدمين الجدد من أجل الوصول إلى ميزاتها الأساسية، في إطار العمل على الحد من الهجمة المُستمرة للروبوتات على المنصة.
وحسب مخطط المنصة، فإنه سيكون بإمكان المستخدمين الجدد النشر مجاناً لفترة زمنية قدرها 3 أشهر، لكن بعد هذه الفترة سيتعين عليهم الدفع للحصول على خيارات إضافية، وهذا يعني أن المستخدمين الجدد سيكونون قادرين على إنشاء حساب مجاناً لكنهم لن يتمكنوا من النشر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر إذا لم يقوموا بالدفع.
يشار إلى أن “إكس” تفرض رسومًا في الفلبين قدرها 42.51 بيزو فلبيني سنوياً على المستخدمين الجدد، كما أضافت رسومًا مماثلة في نيوزيلندا، حيث يدفع المقيمون هناك رسوماً سنوية قدرها 1.43 دولار نيوزيلندي. وفق “أخبار 24”.
وتعد حسابات الروبوتات، برامج آلية تعمل على منصة إكس، كما أنها ليست مملوكة أو مُدارة من أشخاص حقيقيين، بل يتم التحكم فيها عبر برامج حاسوبية فهي قادرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام ومنها النشر والتفاعل مع المنشورات بالإعجاب أو إعادة النشر أو متابعة الحسابات.