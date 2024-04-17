الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال 75 عاماً

شهدت دولة الإمارات، هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة من مساء أمس (الثلاثاء) تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.
وأشار إلى أنه جرى تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة “خطم الشكلة” بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.
وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت ارتفاع منسوب المياه في مطار دبي، بعد هطول أمطار غزيرة؛ أدت إلى توقف العمليات لمدة 25 دقيقة. وفق “أخبار 24”.