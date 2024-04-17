الدولار يستقر في سوق العملات

اتسمت آخر معاملات الدولار بحالة استقرار على نطاق واسع، وسط توقعات بأن تكون أسعار الفائدة مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.
وسجل الدولار في أحدث قراءة 106.33 أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها (الثلاثاء)، كما وقف اليورو عند 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه مؤخراً.
وسجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاماً عند 154.79 في الجلسة السابقة، فيما كانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات عام 2022 حين أنفقت ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين. وفق “أخبار 24”.
وبشأن العملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار مرتفعاً 0.01 %، وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.