إرشادات للتعايش مع مرض “جلد الدجاجة”

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، إرشادات تساعد في العيش مع مرض “جلد الدجاجة” الذي يصيب النساء بصورة أكبر ويؤدي لظهور بعض الأعراض.
وأوضحت المدينة، أن مرض جلد الدجاجة هو مرض جلدي وراثي يؤدي إلى تكوّن بثور خشنة على سطح الجلد، ويحدث نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة والكيراتين حول بصيلات الشعر، ما يعيق نمو الشعر ويسبب انسدادها.
ودعت إلى ترطيب المنطقة المصابة باستمرار والتقليل من فترة الاستحمام، وكذلك استخدام الماء الفاتر بدلاً من الساخن أثناء الاستحمام، واستعمال المقشرات الموضعية وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، مع استخدام الليزر كخيار علاجي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن جلد الدجاجة يظهر في الجسم على أجزاء معينة مثل الذراعين والساعدين والساقين على أن يستثنى من ذلك باطن اليدين والقدمين لأنها لا تحتوي على بصيلات الشعر، كما ينتج عنه الاحمرار الخفيف حول النتوءات والجفاف وخشونة الجلد.